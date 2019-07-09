Калашников: Выбор экономических мер в отношении Грузии оставили на усмотрение кабмина

Госдума в своем заявлении не прописывает конкретные предложения о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские провокации в Грузии, данный вопрос оставлен на усмотрение правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, представляя проект заявления на пленарном заседании.

"Мы не стали давать оценку конкретным направлениям в нашем заявлении... Мы в нашем заявлении предлагаем именно так подойти к этому вопросу, чтобы оценить достаточно детально правительство могло эти списки, и потом уже представить их на рассмотрение (президенту - ред.) с точки зрения рестрикций", - заявил Л.Калашников.

Он добавил, что это сделано специально "для того, чтобы не говорить только о конкретных мерах касаемо вина, воды или еще чего-либо, поскольку товарооборот с Грузией у нас небольшой на самом деле".

Отметим, что изначально палата обсуждала предложения о запрете импорта в РФ грузинского вина и минеральной воды, а также о заморозке денежных переводов из России в Грузию.