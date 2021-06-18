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Въезд в Россию для граждан стран СНГ будет возможен только через спецприложение 

Въезд в Россию для граждан стран СНГ будет возможен только через спецприложение  С 1 сентября въезд в Россию для граждан всех стран СНГ будет возможен только через приложение "Путешествуй без COVID-19".
В регионе
18 июня 2021 г. 14:50
Въезд в Россию для граждан стран СНГ будет возможен только через спецприложение 

С 1 сентября въезд в Россию для граждан всех стран СНГ будет возможен только через приложение "Путешествуй без COVID-19".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 90-м заседании Экономического совета СНГ в Москве.

Всем странам настоятельно рекомендовали присоединиться, добавил А. Оверчук.

Ранее сообщалось, что приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зелёный цвет QR-кода свежего теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.

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