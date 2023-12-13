Въезд в исторический центр Стамбула может стать платным

Власти Стамбула намерены сделать платным въезд в исторический центр города для частных автомобилей.

Власти Стамбула намерены сделать платным въезд в исторический центр города для частных автомобилей.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на план устойчивого развития городской мобильности Стамбула (SKUP).

Подобным образом власти надеются решить проблемы с пробками и загрязнением воздуха.

Согласно плану, автовладельцам придется оплачивать въезд в исторический центр в киосках, которые расположатся в районе причалов Эминеню. Сумма взносов остается неизвестной, однако для реализации идеи потребуется более 3,4 миллиона долларов.

Мэр города Экрем Имамоглу рассказал, что реализация меры позволит улучшить жизнь местных жителей.

Подобным образом власти намерены мотивировать население к использованию более экологичного транспорта.