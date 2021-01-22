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Въезд иностранных граждан в Грузию будет облегчен

Въезд иностранных граждан в Грузию будет облегчен Ведутся обсуждения по упрощению режима въезда на территорию страны
В регионе
22 января 2021 г. 15:07
Въезд иностранных граждан в Грузию будет облегчен
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Ожидается упрощение правил въезда иностранных граждан в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, ведутся обсуждения по упрощению режима въезда на территорию страны для приезжающих в Грузию из разных стран: "Мы надеемся, что в ближайшее время - в летний сезон, при соблюдении всех правил, мы сможем принять большое количество иностранных посетителей. На следующей неделе запланирована встреча с представителями туроператоров и туристических компаний по обеспечению безопасности поездок".

С 1 февраля в Грузии возобновятся регулярные авиарейсы по всем направлениям.

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Версия на английском языке Georgia to ease restrictions on entry for foreign tourists
Версия на азербайджанском языке Əcnəbi vətəndaşların Gürcüstana daxil olması asanlaşdırılacaq

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