Въезд иностранных граждан в Грузию будет облегчен

Ведутся обсуждения по упрощению режима въезда на территорию страны

Ожидается упрощение правил въезда иностранных граждан в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, ведутся обсуждения по упрощению режима въезда на территорию страны для приезжающих в Грузию из разных стран: "Мы надеемся, что в ближайшее время - в летний сезон, при соблюдении всех правил, мы сможем принять большое количество иностранных посетителей. На следующей неделе запланирована встреча с представителями туроператоров и туристических компаний по обеспечению безопасности поездок".

С 1 февраля в Грузии возобновятся регулярные авиарейсы по всем направлениям.