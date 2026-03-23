Вьетнам и Россия намерены подписать в Москве соглашения в сфере энергетики

Вьетнам и Россия планируют подписать ряд соглашений в энергетической сфере в ходе визита премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в Москву.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, четырехдневный визит главы вьетнамского правительства начался в воскресенье.

Согласно заявлению правительства Вьетнама, стороны рассчитывают оформить "важные соглашения" в областях энергетики, торговли и инвестиций.

В рамках визита Фам Минь Чинь, как ожидается, проведет встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным агентства, на фоне роста цен на топливо во Вьетнаме усилилось внимание к вопросам энергобезопасности. В частности, цены на бензин в стране выросли на 50%, а на дизельное топливо - на 70%.

Вьетнам сохраняет тесные связи с Россией, которая на протяжении многих лет остается одним из ключевых поставщиков военной техники для страны. Кроме того, российские нефтегазовые компании участвуют в проектах на вьетнамском шельфе.

Как отмечается, Ханой и Москва также ведут переговоры о возможном участии российской компании в строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Не исключено, что соглашение по сотрудничеству в сфере атомной энергетики будет официально подписано именно в ходе нынешнего визита.