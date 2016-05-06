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    Ветераны из Азербайджана примут участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Петербурге

    Всего на празднование приедут 97 ветеранов из разных стран

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) из Азербайджана примут участие в мероприятиях по случаю 71-ой годовщины со  Дня Победы в Cанкт-Петербурге. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, всего на празднование приедут 97 ветеранов из Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии.

    9 мая ветераны примут участие в параде Победы на Дворцовой площади. Вечером для них будет организован торжественный ужин и концертная программа.

    Они также посетят мемориал, посвященный защитникам Ленинграда.

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