Весенняя сессия парламента Грузии откроется на следующей неделе

Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов до муниципальных выборов, которые состоятся в октябре этого года.

Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов до муниципальных выборов, которые состоятся в октябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, депутаты выслушают президента, премьер-министра, омбудсмана, генпрокурора, глав Нацбанка и СГБ с отчетами о проделанной работе.

Лишение мандатов оппозиционных сил на основании их заявлений будет одним из вопросов, рассматриваемых в ходе весенней сессии.

Также планируется обсудить поправки в Избирательный кодекс, которые касаются принципов формирования избирательных комиссий, допуска наблюдателей на выборы и журналистов.

Кроме того, планируется обсудить вопрос о создании следственной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение" в 2003-2012 годах - пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях; коррупция и давление на бизнес субъектов с целью изъятия активов и вымогательства денег; захват медиасредств у их законных владельцев и т.д. Комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на осенней сессии.

Отмечается, что на данный момент в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающая ее "Сила народа". У них всего 89 депутатских мандатов из 150. Остальные мандаты распределены между четырьмя политическими силами, которые отказались признавать результаты парламентских выборов и работать в парламенте.