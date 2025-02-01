О нас

Весенняя сессия парламента Грузии откроется на следующей неделе

Весенняя сессия парламента Грузии откроется на следующей неделе Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов до муниципальных выборов, которые состоятся в октябре этого года.
В регионе
1 февраля 2025 г. 12:14
Весенняя сессия парламента Грузии откроется на следующей неделе

Весенняя сессия парламента Грузии откроется 4 февраля, и депутатам предстоит рассмотреть ряд важных вопросов до муниципальных выборов, которые состоятся в октябре этого года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, депутаты выслушают президента, премьер-министра, омбудсмана, генпрокурора, глав Нацбанка и СГБ с отчетами о проделанной работе.

Лишение мандатов оппозиционных сил на основании их заявлений будет одним из вопросов, рассматриваемых в ходе весенней сессии.

Также планируется обсудить поправки в Избирательный кодекс, которые касаются принципов формирования избирательных комиссий, допуска наблюдателей на выборы и журналистов.

Кроме того, планируется обсудить вопрос о создании следственной комиссии по расследованию преступлений должностных лиц при нахождении у власти партии "Единое национальное движение" в 2003-2012 годах - пытки заключенных и система пыток в исправительных учреждениях; коррупция и давление на бизнес субъектов с целью изъятия активов и вымогательства денег; захват медиасредств у их законных владельцев и т.д. Комиссия будет работать в течение шести месяцев и подготовит отчет, который будет рассмотрен и утвержден парламентом Грузии на осенней сессии.

Отмечается, что на данный момент в парламенте из шести политических сил, получивших депутатские мандаты, работают лишь две: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и поддерживающая ее "Сила народа". У них всего 89 депутатских мандатов из 150. Остальные мандаты распределены между четырьмя политическими силами, которые отказались признавать результаты парламентских выборов и работать в парламенте.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Gürcüstan parlamentinin yaz sessiyası açılacaq

Экслюзивные новости

Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
МИД Узбекистана: Ташкент считает важным сотрудничество с Баку и Анкарой в трехстороннем формате
28 января 2025 г. 13:05
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi