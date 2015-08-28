​Вертолеты из Турции, летевшие через Грузию в Азербайджан, приняли за российские

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ/ Министерство обороны Грузии опровергло сообщения грузинских СМИ о якобы российских вертолетах, нарушивших воздушное пространство Грузии со стороны Южной Осетии, назвав ее не соответствующей действительности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Грузии, размещенном на официальной странице в соцсети Facebook.

«Распространенная в прессе информация о том, что российские вертолеты нарушили воздушное пространство Грузии, не соответствует действительности. Вертолеты, зафиксированные на территории региона Шида Картли (регион Грузии — ред.), принадлежат ВС Турции, и они летели по разрешению Грузии в направлении Азербайджана», — говорится в заявлении.

Согласно информации некоторых грузинских СМИ, т.н. российские вертолеты появились над селом Меджврисхеви (регион Шида Картли Грузии — ред.), которое находится близ границы с Южной Осетией. Некоторое время спустя, данную информацию опровергли также и в Службе государственной безопасности Грузии.