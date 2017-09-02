Вертолеты эвакуировали с Эльбруса более 200 туристов

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Два вертолета МЧС и вертолет Росгвардии эвакуировали больше 200 туристов, отдыхавших на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, оказавшихся отрезанными из-за схода селя, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По информации начальника Южного регионального центра МЧС России Игоря Одера, эвакуированы 215 человек, 119 из которых иностранные граждане.

В ночь на 1 сентября в Кабардино-Балкарии сошел сель по ущелью Адыл-су и продолжил движение по Баксанскому ущелью, смыв несколько участков дороги Прохладный — Азау.

В результате этого 525 человек оказались отрезанными на Эльбрусе, среди них более 130 иностранных граждан.