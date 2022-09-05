Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, пострадавших нет.

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сегодня сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"4 сентября 2022 года, в районе 23.45 часов в зоне операции Pençe-Kilit вертолет типа Сикорский, по техническим причинам был вынужден совершить жесткую посадку. Семеро из 8 человек, находившихся на борту, спасены. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного продолжаются",- следует из сообщения ведомства.