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Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, пострадавших нет.
В регионе
5 сентября 2022 г. 09:39
Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку на севере Ирака

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку в зоне проведения антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, пострадавших нет.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сегодня сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"4 сентября 2022 года, в районе 23.45 часов в зоне операции Pençe-Kilit вертолет типа Сикорский, по техническим причинам был вынужден совершить жесткую посадку. Семеро из 8 человек, находившихся на борту, спасены. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного продолжаются",- следует из сообщения ведомства.

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Версия на английском языке Turkish helicopter makes hard landing in northern Iraq

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