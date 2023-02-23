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Советник министра спорта Ирана погиб в результате крушения вертолета

Советник министра спорта Ирана погиб в результате крушения вертолета Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт (провинция Керман на юге страны).
В регионе
23 февраля 2023 г. 17:50
Советник министра спорта Ирана погиб в результате крушения вертолета

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение на юге страны в провинции Керман при посадке. Советник министра погиб.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает IRNA.

По информации источника, крушение произошло в городе Бафт возле спортивного комплекса. Сам Хамид Саджади жив и сейчас госпитализирован. Сразу после инцидента глава Минспорта Ирана был доставлен на вертолете в местную больницу.

Отмечается, что в вертолете с министром спорта находились 12 пассажиров, они получили травмы в результате аварии.

17.10

Вертолет, на борту которого находился министр спорта Ирана Хамид Саджади, потерпел крушение в городе Бафт (провинция Керман на юге страны).

Как передает Report, об этом передает агентство IRNA.

"Вертолет с министром спорта потерпел крушение в четверг при посадке около спортивного комплекса в городе Бафт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что он госпитализирован вместе с остальными пассажирами и пилотами вертолета в местную больницу.

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