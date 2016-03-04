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    Вертолет МВД России разбился в Ивановской области

    Он принадлежал авиационному отряду специального назначения Ястреб

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Вертолет МВД России, пропавший в Подмосковье, разбился в Ивановской области. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что он принадлежал авиационному отряду специального назначения "Ястреб".

    "Вертолет совершал перелет из Иваново в Москву. По предварительным данным, пилот вертолета жив", — сказал он.

    По информации, вертолет упал в лесном массиве. На борту находились 4 человека.

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