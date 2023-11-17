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Вертолет Минобороны Узбекистана разбился в Каттакургане

Вертолет Минобороны Узбекистана разбился в Каттакургане 17 ноября в 20:15 вертолёт Ми-8, принадлежащий командованию войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, разбился во время тренировочного полёта на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.
В регионе
17 ноября 2023 г. 21:46
Вертолет Минобороны Узбекистана разбился в Каттакургане

Вертолёт Ми-8, принадлежащий командованию войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, разбился 17 ноября в 20:15 во время тренировочного полёта на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

По предварительным данным в результате трагедии экипаж вертолёта погиб. На месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

Отметим, что полигон "Каттакурган" является крупнейшим военным полигоном Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda helikopter təlim uçuşu zamanı qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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