Вертолет Минобороны Узбекистана разбился в Каттакургане

17 ноября в 20:15 вертолёт Ми-8, принадлежащий командованию войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, разбился во время тренировочного полёта на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.

Вертолёт Ми-8, принадлежащий командованию войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана, разбился 17 ноября в 20:15 во время тренировочного полёта на полигоне "Каттакурган" в Самаркандской области.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

По предварительным данным в результате трагедии экипаж вертолёта погиб. На месте происшествия работает специальная комиссия, которая выясняет причины аварии.

Отметим, что полигон "Каттакурган" является крупнейшим военным полигоном Узбекистана, который открылся в ноябре 2019 года.