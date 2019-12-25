Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Три человека пострадали в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Вертолет при посадке опрокинулся на бок. Пострадали три человека.
Три человека пострадали в результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Вертолет при посадке опрокинулся на бок. Пострадали три человека.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости