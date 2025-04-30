Версии о саботаже или диверсии в иранском порту Шахид-Раджаи не подтвердились

Представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана отверг версии о причинах взрыва в порту Шахид-Раджаи, предполагавшие иностранное вмешательство или саботаж.

Представитель комитета по национальной безопасности Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана отверг версии о причинах взрыва в порту Шахид-Раджаи, предполагавшие иностранное вмешательство или саботаж.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит иранская гостелерадиокомпания.

"Насколько мне известно, никаких доказательств того, что это было результатом иностранного вмешательства, нет. Не видел ни одного отчета, где говорилось о диверсии или о вмешательстве иностранных агентов", - сказал он.

То, что вспыхнуло в порту Шахид-Раджаи также не имеет отношения к оборонному сектору или вооруженным силам, добавил парламентарий.

Во вторник иранский депутат Мохаммад Мехди Шахрияри допустил, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или саботаж.

Отметим, что в результате взрыва в порту погибли 70 человек.