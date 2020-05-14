Вернувшихся из Азербайджана россиян разместили на базах отдыха в Дагестане

Все 478 россиян, вернувшиеся из Азербайджана были размещены на базах отдыха "Одиссей" и "Дельфин" близ Махачкалы, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Вернувшихся из Азербайджана граждан РФ посетил руководитель Кировского района Салих Сагидов. Всем им были переданы средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.

Они также прошли необходимые диагностические процедуры и находятся под наблюдением медработников.

На пропускном пункте "Яраг-Казмаляр" им провели термометрию и анкетирование. Согласно закону им необходимо соблюдать карантинные меры в течение 14 дней.