Вернувшаяся из Китая гражданка Грузии находится под медицинским наблюдением

Вернувшаяся из Китая 26-летняя гражданка Грузии помещена в Тбилисскую инфекционную больницу по подозрению на коронавирус.

Как сообщает грузинское бюро Report, у пациентки наблюдается высокая температура.

Результаты анализов станут известны в ближайшие дни. Отмечается, что гражданка Грузии с 6 декабря находилась в Китае, в течение последних трех недель жила в Фуцзяни.

По словам первого заместителя министра здравоохранения Грузии Тамар Габуниа, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся трое лиц с симптомами гриппа и высокой температурой: "До проведения теста на коронавирус, эти лица будут находиться в инфекционной больнице".