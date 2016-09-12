Верховный суд согласился с отменой решения о банкротстве Тельмана Исмаилова

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Верховный суд России оставил в силе постановления нижестоящих судов, которые отменили решение о банкротстве бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, принятое по заявлению гражданина Бориса Зубкова, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

ВС России отклонил кассационную жалобу Исмаилова, просившего передать дело для дальнейшего рассмотрения в экономическую коллегию высшей судебной инстанции.

"Доводы заявителя кассационной жалобы об обоснованности требований Зубкова подлежат отклонению как направленные по существу на переоценку представленных доказательств наличия и размера задолженности Исмаилова, что не относится к полномочиям суда при кассационном производстве", — говорится в определении ВС РФ.