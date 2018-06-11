 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор восьми боевикам ИГ за теракты 2017 года

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Верховный суд (ВС) Ирана подтвердил смертный приговор восьми членам ИГ, обвиняемым в атаках 2017 года в Тегеране.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя ВС Голамрезу Ансари.

    "Смертный приговор террористам, чьи апелляции были поданы в Верховный суд Ирана, в понедельник был подтвержден", - заявил Ансари.

    Революционный суд Ирана 13 мая приговорил боевиков к смертной казни. По закону обвиняемые могли подать апелляцию на приговор в течение 20 дней.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi