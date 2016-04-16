Верховный представитель ЕС прибыла в Иран - ФОТО

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини прибыла с однодневным визитом в Тегеран, сообщает Report со ссылкой на IRNA.

В ходе визита запланировано проведение переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Будут обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере, инвестиций и торговле с целью укрепить двусторонние отношения Ирана с Европейским союзом.

При этом вместе с Могерини в столицу Ирана прибыла делегация из высокопоставленных комиссаров ЕС по вопросам энергетики, научным исследованиям, окружающей среде, образованию и др.