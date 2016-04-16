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    Верховный представитель ЕС прибыла в Иран - ФОТО

    Вместе с Могерини в столицу Ирана прибыла делегация из высокопоставленных комиссаров ЕС

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности  Федерика Могерини прибыла с однодневным визитом в Тегеран, сообщает Report со ссылкой на  IRNA.

    В ходе визита запланировано проведение переговоров с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

    Будут обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере, инвестиций и торговле с целью укрепить двусторонние отношения Ирана с Европейским союзом.

    При этом вместе с Могерини в столицу Ирана прибыла делегация из высокопоставленных комиссаров ЕС по вопросам энергетики, научным исследованиям, окружающей среде, образованию и др.

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