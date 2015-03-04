Верховный представитель ЕС: Европейская политика соседства не направлена против интересов России

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Политика соседства ЕС не направлена против интересов России. Как сообщает Report, об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, представляя документ о развитии Европейской политики соседства.

Она отметила, что за последние 10 лет регион претерпел большие изменения, поэтому пересмотр политики Европейского соседства необходим. "Регион - в огне: это касается и восточных и южных соседей ЕС. И последние события тому свидетельством", - заявила Могерини, отметив, что странам-участницам программы Европейской политики соседства и ЕС необходимо работать совместно для более эффективной реализации данного сотрудничества.

Отметим, что до 2020 года Евросоюз выделит на развитие Европейской политики соседства 15,4 млрд. евро.

Программа политики соседства была создана в 2004 году, в нее входят 16 стран, в том числе страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия.