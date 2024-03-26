Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России

Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России

Теракт в "Крокус Сити" прогнозируемо поднял среди россиян волну ксенофобии и шовинизма, что опасно для мусульман, проживающих в России.

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