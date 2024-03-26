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Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России

Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России Теракт в "Крокус Сити" прогнозируемо поднял среди россиян волну ксенофобии и шовинизма, что опасно для мусульман, проживающих в России.
В регионе
26 марта 2024 г. 18:15
Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России

Теракт в "Крокус Сити" прогнозируемо поднял среди россиян волну ксенофобии и шовинизма, что опасно для мусульман, проживающих в России.

Как передает Report, об этом в интервью УНИАН заявил верховный муфтий Крыма Айдер Рустемов.

"Что мы видим после масштабного теракта, произошедшего недавно в Москве в торговом центре "Крокус Сити", где было убито более ста человек? Сначала мусульмане России в соцсетях выражали соболезнования погибшим и пострадавшим. Затем начали оправдываться, что они не террористы. И теперь принудительно пойдут умирать за "отечество", - отметил Рустемов, комментируя недавнее заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Рустемов подчеркнул, что после заявлений патриарха Кирилла об угрозе "исламизации" России и мобилизации мусульман-эмигрантов, следовало ожидать подобные теракты.

По его мнению, после проведенных в РФ выборов, начнется новая волна массовой мобилизации.

"Мы не можем говорить ни о какой безопасности для мусульман в России", - отметил он.

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