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Верховный лидер Ирана заявил, что иранский народ "никогда не сдается"

Верховный лидер Ирана заявил, что иранский народ "никогда не сдается" Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ближайшее время обратится с речью к народу страны.
В регионе
18 июня 2025 г. 14:40
Верховный лидер Ирана заявил, что иранский народ никогда не сдается

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на призыв американского президента Дональда Трампа "сдаться немедленно" заявил, что иранский народ "никогда не сдается".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Хаменеи заявил в обращении к народу.

Он также отметил, что США понесут колоссальный ущерб в случае вступления в военный конфликт с Ираном.

"Американцы должны знать, что Америка в результате любого военного вмешательства, несомненно, понесет непоправимый ущерб", - сказал Хаменеи.

Он также назвал "нелепыми" высказывания президента Трампа, который потребовал от Тегерана "немедленной капитуляции".

14.24

Иранский телеканал SNN транслировал старое обращение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он заявил, что Иран не будет игнорировать атаку на свою территорию.

Как сообщает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Позже SNN прервал трансляцию, сначала не прописав, что это повтор от 13 июня", - сообщило российское агентство.

14.01

Тегеран не будет игнорировать атаку на свою территорию, вооруженные силы страны находятся в состоянии готовности.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил в своем обращении к народу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

13.41

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ближайшее время обратится с речью к народу страны.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.

"Телевизионное обращение верховного лидера к иранскому народу будет транслироваться через несколько минут", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Əli Xamenei İran xalqının heç vaxt təslim olmayacağını bəyan edib - YENİLƏNİB-3
Версия на английском языке Iran's Supreme Leader: People of Iran 'never surrender'

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