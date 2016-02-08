Верховный лидер Ирана рассказал об одной "слабости" Европы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что страны Европы не имеют собственной воли и находятся под давлением США. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Эта критика относится к Европе, которая, в отличие от прошлого времени, не имеет собственной воли, находясь под давлением США", — сказал он. По его словам, европейским странам нужно обратить внимание на эту "слабость".

Хаменеи также прокомментировал ситуацию в Сирии. Он отметил, что терроризм является "заразным и очень опасным заболеванием", которое можно сдержать, если бороться с ним будут все вместе.

Ципрас заявил, что считает его поездку в Иран поворотным моментом в двусторонних отношениях. Также, по мнению греческого премьера, она сигнализирует об общей политической решимости двух стран к наращиванию сотрудничества на всех уровнях.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер пригласил президента Ирана Хасана Роухани посетить Германию в ходе его следующего визита в ЕС.