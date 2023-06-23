Верховный лидер Ирана призвал иранские спецслужбы координировать свои действия

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранские спецслужбы и разведку координировать свои действия.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранские спецслужбы и разведку координировать свои действия.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, в городе Мешхед прошла встреча разведорганов Ирана, сигнализирующая о возможных разногласиях между отдельными структурами.

В своем послании участникам верховный лидер призвал к большему взаимопониманию и объединению усилий.

“Разведка является одним из важнейших органов страны, но также нашим слабым звеном, поскольку между отдельными структурами отсутствует координация”, - было сказано в послании.

Как итог, отмечалось на встрече, были совершены крупные кибератаки со стороны оппозиции.