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    ​Верховный лидер Ирана поблагодарил переговорщиков

    Президент страны в свою очередь поблагодарил его за поддержку делегации

    Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил благодарность иранским переговорщикам на встречах в Вене.

    По сообщениям Report, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент страны Хасан Роухани в свою очередь поблагодарил его за поддержку делегации во время переговоров.

    Ранее Хаменеи назвал мифом существование у Ирана ядерного оружия.

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