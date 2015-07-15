​Верховный лидер Ирана поблагодарил переговорщиков

Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил благодарность иранским переговорщикам на встречах в Вене.

По сообщениям Report, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

Президент страны Хасан Роухани в свою очередь поблагодарил его за поддержку делегации во время переговоров.

Ранее Хаменеи назвал мифом существование у Ирана ядерного оружия.