​Верховный лидер Ирана поблагодарил переговорщиков

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Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил благодарность иранским переговорщикам на встречах в Вене.
По сообщениям Report, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.
Президент страны Хасан Роухани в свою очередь поблагодарил его за поддержку делегации во время переговоров.
Ранее Хаменеи назвал мифом существование у Ирана ядерного оружия.
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