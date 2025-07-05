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Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время

Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после прекращением огня с Израилем.
В регионе
5 июля 2025 г. 23:38
Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после прекращением огня с Израилем.

Как передает Report, видеорепортаж опубликовало агентство IRNA.

Согласно информации, аятолла Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Мухаррама в своей резиденции в Тегеране. Отметим, что это его первое публичное появление перед избранной аудиторией после начала израильских атак 13 июня, как видно из фото и видео, обнародованных его офисом.

Ранее, в течение 25 дней, верховный лидер Ирана обращался к общественности только через предварительно записанные видеообращения на фоне сообщений, что он был перемещен в бункер по соображениям безопасности.

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