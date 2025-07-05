Верховный лидер Ирана Хаменеи появился на публике спустя долгое время

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после прекращением огня с Израилем.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после прекращением огня с Израилем.

Как передает Report, видеорепортаж опубликовало агентство IRNA.

Согласно информации, аятолла Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Мухаррама в своей резиденции в Тегеране. Отметим, что это его первое публичное появление перед избранной аудиторией после начала израильских атак 13 июня, как видно из фото и видео, обнародованных его офисом.

Ранее, в течение 25 дней, верховный лидер Ирана обращался к общественности только через предварительно записанные видеообращения на фоне сообщений, что он был перемещен в бункер по соображениям безопасности.