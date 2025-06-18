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Верховный лидер Ирана анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

Верховный лидер Ирана анонсировал новую фазу конфликта с Израилем Верховный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал новую фазу военного конфликта с Израилем.
В регионе
18 июня 2025 г. 08:54
Верховный лидер Ирана анонсировал новую фазу конфликта с Израилем

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи анонсировал новую фазу военного конфликта с Израилем.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена в его аккаунте в социальной сети X.

"Начинается битва", — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием "Истинное обещание — 3". По Израилю были нанесены ракетные удары.

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Версия на английском языке Iran's supreme leader announces new phase of conflict with Israel
Версия на азербайджанском языке Xameneyi: Döyüş başlayır

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