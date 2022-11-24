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Верховный комиссар ООН: В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек

Верховный комиссар ООН: В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек, включая 40 детей, 14 тысяч человек были задержаны.
В регионе
24 ноября 2022 г. 16:45
Верховный комиссар ООН: В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек

В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек, включая 40 детей, 14 тысяч человек были задержаны.

Как сообщает Report, об этом Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил на специальном заседании Совета по правам человека.

По его словам, с 16 сентября в знак протеста против убийства Махсы Амини в Иране проходят непрекращающиеся акции протеста: "Митинги прошли в 150 городах и 140 университетах 31 иранской провинции. Больше всего жертв в регионах компактного проживания этнических меньшинств".

Верховный комиссар ООН сообщил, что представители нацменьшинств в парламенте раскритиковали иранские власти за жестокое подавление протестов.

Официальные источники в Иране сообщают о 2500 арестованных в ходе протестов, четверо из них приговорены к смертной казни.

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Версия на английском языке UN Rights Chief: 14,000 protesters arrested in Iran, over 300 killed
Версия на азербайджанском языке BMT-nin ali komissarı: "İranda 14 min etirazçı həbs olunub, 300-dən çoxu öldürülüb"

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