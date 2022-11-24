Верховный комиссар ООН: В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек

В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек, включая 40 детей, 14 тысяч человек были задержаны.

В ходе протестов в Иране погибли свыше 300 человек, включая 40 детей, 14 тысяч человек были задержаны.

Как сообщает Report, об этом Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил на специальном заседании Совета по правам человека.

По его словам, с 16 сентября в знак протеста против убийства Махсы Амини в Иране проходят непрекращающиеся акции протеста: "Митинги прошли в 150 городах и 140 университетах 31 иранской провинции. Больше всего жертв в регионах компактного проживания этнических меньшинств".

Верховный комиссар ООН сообщил, что представители нацменьшинств в парламенте раскритиковали иранские власти за жестокое подавление протестов.

Официальные источники в Иране сообщают о 2500 арестованных в ходе протестов, четверо из них приговорены к смертной казни.