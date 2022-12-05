Верховный комиссар ООН начал свой визит в Украину с посещения Ирпеня и Бучи

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в рамках официального визита в Украину посетил Бучу и Ирпень.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в рамках официального визита в Украину посетил Бучу и Ирпень.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ООН.

Сообщается, что Тюрк находится в Украине с четырехдневным визитом по приглашению правительства страны.

"В данный момент я нахожусь в Украине в знак солидарности с жертвами этой ужасной войны, начатой в результате вторжения Российской Федерации 24 февраля. Я здесь, чтобы выразить солидарность, особенно в эти тяжелые зимние месяцы", – приводятся слова Тюрка. Он подчеркнул, что зима для многих украинцев сопряжена с большими трудностями, отметив, что многие жители страны мерзнут и часто отключается электричество, отопление.

Напомнив о трагических событиях в указанных городах, Тюрк подчеркнул, что "война, как и убийства такого рода, совершенно неприемлемы и бессмысленны". Он призвал прекратить убийства мирных граждан, а также "уважать международное гуманитарное право и международное право в области прав человека".

В рамках визита верховный комиссар проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства и представителями гражданского общества, а также с жертвами преступлений и родственниками пропавших без вести или взятых в плен гражданских лиц и военнопленных.

"Он побывает не только в Киеве и в населенных пунктах Киевской области, но также в Харькове, Изюме и Ужгороде. На 7 декабря у него запланирована пресс-конференция для журналистов, посвященная результатам официального визита", - сказано в сообщении пресс-службы ООН.