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Верховная рада Украины запретила мобилизацию граждан до 25 лет

Верховная рада Украины запретила мобилизацию граждан до 25 лет Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию граждан младше 25 лет.
В регионе
9 октября 2024 г. 13:38
Верховная рада Украины запретила мобилизацию граждан до 25 лет

Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий мобилизацию граждан младше 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за документ во втором чтении и в целом проголосовали 311 депутатов.

Законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые были признаны ограниченно годными по состоянию здоровья в военное время до июня 2024 года, в случае признания их годными к военной службе.

Отметим, что ранее военнообязанными считались граждане в возрасте от 27 до 60 лет, а призывники в возрасте от 18 до 27 лет могли идти на службу на добровольной основе. В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет.

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