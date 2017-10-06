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    Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

    За законопроект проголосовали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов© EPA/ROMAN PILIPEY

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Парламент Украины принял в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Накануне его рассмотрение закончилось потасовкой.

    На пленарном заседании 6 октября за законопроект проголосовали 233 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Согласно документу Украина фактически отказывается от "антитеррористической операции" в Донбассе. Россия объявляется "страной-агрессором", а территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик называются "временно оккупированными".

    Документ был принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

    Законопроект меняет структуру управления войсками, действующими в зоне боевых действий. Для "сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях" президент Украины Петр Порошенко предлагает создать объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины.

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