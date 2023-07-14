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Верховная рада Украины попросит президента Грузии помиловать Саакашвили

Верховная рада Украины попросит президента Грузии помиловать Саакашвили В Верховной раде Украины зарегистрирован проект обращения к президенту Грузии и парламентам государств-членов ЕС о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать экс-президента Михаила Саакашвили.
В регионе
14 июля 2023 г. 11:21
Верховная рада Украины попросит президента Грузии помиловать Саакашвили

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект обращения к президенту Грузии и парламентам государств-членов ЕС о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, внесенный группой депутатов.

В нем говорится о том, что в целях сохранения жизни и здоровья гражданина Украины, Верховная рада планирует: призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу посетить гражданина Украины Михаила Саакашвили; обратиться к президенту Грузии с просьбой осуществить гуманитарный акт и помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние.

Кроме того, украинские депутаты планируют обратиться к парламентам государств-членов ЕС с просьбой принять соответствующие решения и резолюции о необходимости осуществления президентом Грузии гуманитарного акта и помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов в сфере прав человека.

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Версия на английском языке Ukraine's Verkhovna Rada to ask Georgian president to pardon Saakashvili

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