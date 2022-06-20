О нас

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.
В регионе
20 июня 2022 г. 15:42
Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, решение принято во время сегодняшнего заседания парламента.

"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - отметил он.

По словам Железняка, "за" проголосовало 259 депутатов, "против" было только 8 голосов.

Отметим, что требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukraine parliament okays ratification of Istanbul Convention

Самое важное

Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов
Министр Сахиль Бабаев ответил на недовольство группы ветеранов
20 июня 2022 г. 12:57
Депутаты рассматривают проект поправок в госбюджет 
Депутаты рассматривают проект поправок в госбюджет 
20 июня 2022 г. 11:18
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
17 июня 2022 г. 18:32
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi