Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, решение принято во время сегодняшнего заседания парламента.

"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - отметил он.

По словам Железняка, "за" проголосовало 259 депутатов, "против" было только 8 голосов.

Отметим, что требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.