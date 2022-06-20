Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил зампредседателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, решение принято во время сегодняшнего заседания парламента.
"Парламент поддержал ратификацию Стамбульской конвенции (о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)", - отметил он.
По словам Железняка, "за" проголосовало 259 депутатов, "против" было только 8 голосов.
Отметим, что требование ратификации Стамбульской конвенции непублично озвучивалось некоторыми государствами-членами ЕС как предпосылка утверждения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.