Верховная Рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации

Верховная Рада Украины поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это было уже 13-е голосование за продление военного положения.

Верховная Рада Украины поддержала продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это было уже 13-е голосование за продление военного положения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале.

По словам Железняка, во время голосования законопроект по продлению военного положения поддержали 311 депутатов, по продлению срока проведения всеобщей мобилизации - 304.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.