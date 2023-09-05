Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Минобороны

Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
Решение поддержали 327 нардепов.
Вчера стало известно о том, что Резников подал заявление об отставке.
Разговорам об отставке Резникова предшествовали различные скандалы по поводу возможных коррупционных закупок для армии.
СМИ сообщают о том, что после увольнения от должности министра Резникова могут назначить послом в Великобритании.