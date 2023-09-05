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Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Минобороны

Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Минобороны Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.
В регионе
5 сентября 2023 г. 15:05
Верховная Рада Украины одобрила отставку главы Минобороны

Верховная Рада Украины поддержала отставку Алексея Резникова с должности министра обороны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Решение поддержали 327 нардепов.

Вчера стало известно о том, что Резников подал заявление об отставке.

Разговорам об отставке Резникова предшествовали различные скандалы по поводу возможных коррупционных закупок для армии.

СМИ сообщают о том, что после увольнения от должности министра Резникова могут назначить послом в Великобритании.

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Версия на английском языке Verkhovna Rada of Ukraine approves resignation of defense minister
Версия на азербайджанском языке Ukrayna parlamenti müdafiə nazirinin istefasını təsdiqləyib

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