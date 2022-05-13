Верещук: Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о поряд

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Верещук.

По словам Верещук, Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

"Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию", - говорится в ее заявлении. Она отметила, что в первую очередь речь идет об "эвакуации тяжелораненых", а посредником в этих переговорах готова стать Турция.