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Верещук: Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали"

Верещук: Турция будет посредником в переговорах по "Азовстали" Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о поряд
В регионе
13 мая 2022 г. 06:58
Верещук: Турция будет посредником в переговорах по Азовстали

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации боевиков — в первую очередь тяжелораненых — с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, при этом Киев хотел бы подписать документ о порядке этой процедуры.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Верещук.

По словам Верещук, Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

"Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация из "Азовстали", готовимся к подписанию", - говорится в ее заявлении. Она отметила, что в первую очередь речь идет об "эвакуации тяжелораненых", а посредником в этих переговорах готова стать Турция.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə “Azovstal”la bağlı danışıqlarda vasitəçilik edəcək

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