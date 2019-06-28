МИД Ирана: Венская встреча может стать последним шансом для сохранения ядерной сделки

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Заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которое пройдет сегодня в Вене, может стать последним шансом для спасения сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мне кажется, это заседание может стать последним шансом для оставшихся в соглашении участников, чтобы они сели и подумали, как можно вернуться к исполнению своих обязательств в рамках СВПД", - заявил А.Мусави.

Он выразил надежду, что на предстоящей встрече участники ядерной сделки, "помимо прежних деклараций и уже опубликованных заявлений, ... предпримут реальные и эффективные шаги, чтобы Иран убедился в их приверженности договоренностям".

Отметим, что на заседании в Вене представители Ирана, России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, а также дипломаты ЕС обсудят, как сохранить СВПД, судьба которого находится под угрозой из-за санкционного давления США, вышедших из соглашения.