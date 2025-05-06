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Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российского газа к 2027 году

Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российского газа к 2027 году Венгрия выступает против плана Еврокомиссии, предусматривающего полный отказ стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году.
В регионе
6 мая 2025 г. 20:41
Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российского газа к 2027 году

Венгрия выступает против плана Еврокомиссии, предусматривающего полный отказ стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году.

Как передает Report, об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Он отметил, что упомянутый план нарушает суверенитет государств ЕС, поскольку лишает их выбора источников энергоносителей.

"Мы отказываемся это делать. Мы отказываемся платить цену за необоснованные и неизмеримые субсидии Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз", - сказал Сийярто, комментируя новую инициативу Брюсселя.

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