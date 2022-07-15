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Венгрия предлагает Украине создать перерабатывающие заводы на границе

Венгрия предлагает Украине создать перерабатывающие заводы на границе Венгрия пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины и заявила, что поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на границе.
В регионе
15 июля 2022 г. 11:06
Венгрия предлагает Украине создать перерабатывающие заводы на границе

Венгрия пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины и заявила, что поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на границе.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с украинским коллегой Николаем Сольским во Львове.

"Венгрия готова к тесному сотрудничеству и содействию в немедленном расширении экспорта зерна из Украины", - заявил Надь.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства, Венгрия готова помочь Украине доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на разные рынки во избежание голода в других частях света.

"Развитие железных дорог, грузовых и складских мощностей чрезвычайно важно, и при совместных действиях и надлежащем обосновании Европейский Союз также может поддержать эти инвестиции", — говорится в заявлении.

Министерство заявило, что в районе венгерско-украинской границы должна быть создана предпринимательская зона, где могут быть построены новые перерабатывающие заводы, поскольку это стратегический вопрос, обозначающий долгосрочную продовольственную безопасность для всего мира.

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