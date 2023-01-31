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Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира Венгрия выступает за представление президента Турции Реджепе Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.
В регионе
31 января 2023 г. 14:48
Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Венгрия выступает за представление президента Турции Реджепе Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Опыт посредничества Турции в переговорах на сегодняшний день является единственным успешным... Благодаря усилиям президента Эрдогана и главы МИД Чавушоглу появилась зерновая сделка. Мы просим Турцию продолжать опыт посредничества... Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем", - сказал Сийярто.

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Версия на английском языке Hungary supports Erdogan's candidacy for Nobel Peace Price

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