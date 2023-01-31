Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Венгрия выступает за представление президента Турции Реджепе Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.

Венгрия выступает за представление президента Турции Реджепе Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Опыт посредничества Турции в переговорах на сегодняшний день является единственным успешным... Благодаря усилиям президента Эрдогана и главы МИД Чавушоглу появилась зерновая сделка. Мы просим Турцию продолжать опыт посредничества... Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем", - сказал Сийярто.