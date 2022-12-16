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Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из девятого пакета санкций ЕС

Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из девятого пакета санкций ЕС Венгрия настояла на том, чтобы российские министры энергетики, спорта и здравоохранения - Николай Шульгинов, Олег Матыцин и Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России.
В регионе
16 декабря 2022 г. 11:12
Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из девятого пакета санкций ЕС

Венгрия настояла на том, чтобы российские министры энергетики, спорта и здравоохранения - Николай Шульгинов, Олег Матыцин и Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным издания, на таком шаге Будапешт настоял "в последнюю минуту".

Ранее сообщалось, что послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за конфликта на Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС также сообщил, что индивидуальные санкции ЕС в девятом пакете санкций против России затронут почти 200 человек.

В июне европейские СМИ сообщали, что Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии.

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Версия на английском языке Hungary insisted on exclusion of 3 Russian ministers from ninth package of EU sanctions

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