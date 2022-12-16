Венгрия настояла на исключении трех министров РФ из девятого пакета санкций ЕС

Венгрия настояла на том, чтобы российские министры энергетики, спорта и здравоохранения - Николай Шульгинов, Олег Матыцин и Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России.

Венгрия настояла на том, чтобы российские министры энергетики, спорта и здравоохранения - Николай Шульгинов, Олег Матыцин и Михаил Мурашко не были включены в девятый пакет санкций ЕС в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу портал EUobserver со ссылкой на неназванных дипломатов.

По данным издания, на таком шаге Будапешт настоял "в последнюю минуту".

Ранее сообщалось, что послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России из-за конфликта на Украине, он будет утвержден в пятницу по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам саммита ЕС также сообщил, что индивидуальные санкции ЕС в девятом пакете санкций против России затронут почти 200 человек.

В июне европейские СМИ сообщали, что Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии.