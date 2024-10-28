Венгрия намерена развивать стратегическое сотрудничество с Грузией

Правительство Венгрии нацелено на выстраивание стратегического сотрудничества с Грузией, в том числе в экономической области.

Правительство Венгрии нацелено на выстраивание стратегического сотрудничества с Грузией, в том числе в экономической области.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении из Тбилиси, размещенном в соцсети.

"Правительство продолжит работу по дальнейшему выстраиванию стратегического сотрудничества между Грузией и Венгрией, основанного на взаимном уважении и взаимной выгоде. Наше соглашение о защите инвестиций, которое мы только что подписали, постепенно вступает в силу, и это открывает возможности для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в новых секторах экономики", - сказал он, комментируя начавшийся визит в Тбилиси делегации своей страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

В свете победы "Грузинской мечты" на недавно прошедших парламентских выборах Сийярто также отметил, что правящая партия Грузии основывает свою политику на защите суверенитета и семей, стремится обеспечить соблюдение национальных интересов посредством своей политики и явно выступает за мир и мирное урегулирование конфликтов.