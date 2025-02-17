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Венгрия и Казахстан обсуждают новые стратегические проекты

Венгрия и Казахстан обсуждают новые стратегические проекты Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свой визит в Казахстан, намерен обсудить сотрудничество с Казахстаном в энергосфере с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым.
В регионе
17 февраля 2025 г. 09:57
Венгрия и Казахстан обсуждают новые стратегические проекты

Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свой визит в Казахстан, намерен обсудить сотрудничество с Казахстаном в энергосфере с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым.

Как сообщает казахстанское бюро Report, Сийярто в ходе встречи отметил, что венгерская MOL добилась "огромных успехов" на казахстанском энергетическом рынке.

"Cейчас эта компания с пяти скважин добывает нефть и природный газ на одном из самых значимых месторождений Казахстана. С министром энергетики РК Алмассадамом Саткалиевым сегодня обсудим новые стратегические проекты", - написал Сийярто.

В рамках визита уже состоялись переговоры Сийярто с вице-премьером РК – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в узком и в расширенном форматах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMacarıstan və Qazaxıstan yeni strateji layihələri müzakirə edir

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