Венгерская компания вложит $83 млн в строительство заводов в Казахстане

Венгерская компания UBM Group инвестирует $83 млн в строительство заводов в Казахстане.

Венгерская компания UBM Group инвестирует $83 млн в строительство заводов в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в Минсельхозе Казахстана.

Строительство трех заводов - по производству комбикормов в Костанайской, Акмолинской и Туркестанской областях и по производству премиксов в Алматинской области предусмотрено в 2025-2028 годах.

Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров на встрече с представителями венгерской компании заявил о том, что ведомство окажет полное содействие в реализации проектов.

Стороны отметили, что совместные усилия в данном направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества между Венгрией и Казахстаном.