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Венгерская компания вложит $83 млн в строительство заводов в Казахстане

Венгерская компания вложит $83 млн в строительство заводов в Казахстане Венгерская компания UBM Group инвестирует $83 млн в строительство заводов в Казахстане.
В регионе
21 января 2025 г. 10:40
Венгерская компания вложит $83 млн в строительство заводов в Казахстане

Венгерская компания UBM Group инвестирует $83 млн в строительство заводов в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в Минсельхозе Казахстана.

Строительство трех заводов - по производству комбикормов в Костанайской, Акмолинской и Туркестанской областях и по производству премиксов в Алматинской области предусмотрено в 2025-2028 годах.

Глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров на встрече с представителями венгерской компании заявил о том, что ведомство окажет полное содействие в реализации проектов.

Стороны отметили, что совместные усилия в данном направлении придадут новый импульс расширению торгово-экономического сотрудничества между Венгрией и Казахстаном.

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Версия на английском языке Hungarian company to invest $83M in construction of plants in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Qazaxıstanda zavodların tikintisinə 83 milyon dollar sərmayə yatıracaq

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