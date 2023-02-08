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Венесуэла отправила группу спасателей из 50 человек в Турцию и Сирию

Венесуэла отправила группу спасателей из 50 человек в Турцию и Сирию Венесуэла по поручению президента Николаса Мадуро отправила поисково-спасательную группу из 50 человек в Турцию и Сирию в связи с землетрясениями магнитудой 7,7 и 7,6 с центром в турецком Кахраманмараше.
В регионе
8 февраля 2023 г. 10:30
Венесуэла отправила группу спасателей из 50 человек в Турцию и Сирию

Венесуэла по поручению президента Николаса Мадуро отправила поисково-спасательную группу из 50 человек в Турцию и Сирию в связи с землетрясениями магнитудой 7,7 и 7,6 с центром в турецком Кахраманмараше.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил новый глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

По его словам, принято решение отправить поисково-спасательную группу, а также лекарства и продовольствие в обе страны.

"Правительство и народ Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро очень опечален разрушительным землетрясением в обеих братских странах", - сказал он, отметив, что страна призывает международное сообщество оказать неотложную помощь Турции и Сирии.

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Версия на английском языке Venezuela sends 50 rescue team to Turkiye, Syria

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