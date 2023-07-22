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Венесуэла и Турция решили защитить взаимные инвестиции

Венесуэла и Турция решили защитить взаимные инвестиции Венесуэла и Турция подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций.
В регионе
22 июля 2023 г. 17:48
Венесуэла и Турция решили защитить взаимные инвестиции

Венесуэла и Турция подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций.

Как передает Report, об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль по итогам визита в Турцию.

"Вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом мы подписали соглашение о стимулировании и взаимной защите инвестиций с целью увеличения товарооборота между двумя странам до 3 млрд долларов", - отметил Хиль.

По его словам, инвестиции Турции в продовольственную и транспортную сферы страны имеют важное значение. Кроме того, также велись переговоры по сотрудничеству в энергетике, туризма и культуры.

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции стали развиваться после визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в южноамериканскую страну в 2018 году.

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