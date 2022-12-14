Великобритания высылает из страны шестерых китайских дипломатов

Великобритания высылает из страны шестерых китайских дипломатов, включая генконсула, после инцидента с активистом в Манчестерею

Шесть работников генконсульства КНР в Манчестере, включая генерального консула Чжэн Сиюаня, отзываются из Соединенного Королевства после запроса британской стороны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы британского МИД Джеймса Клеверли, опубликованном в среду на его странице в Twitter.

"Мы все видели вызывающее беспокойство видео инцидента перед зданием китайского консульства в Манчестере. В ответ на это мы начали процесс, основанный на нашей приверженности верховенству права. Полиция Большого Манчестера начала расследование и в его рамках потребовала, чтобы шесть китайских официальных лиц были лишены дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить. Мы проинформировали об этом посольство Китая и установили крайний срок, который истек сегодня, ясно сказав, что ожидаем действий от китайской стороны. В ответ на наш запрос правительство Китая отозвало из Великобритании этих официальных лиц, включая генерального консула", - говорится в заявлении, распространенном Клеверли в Twitter.

Поводом для предпринятого Форин оффисом шага стал инцидент у генконсульства КНР в Манчестере, произошедший 16 октября, когда перед зданием устроили акцию протеста несколько десятков активистов. Как сообщила тогда полиция Манчестера, одного из демонстрантов, выступавших за демократические преобразования в КНР, сотрудники китайской дипмиссии "затащили на территорию консульства, где против него была применена сила". Как заявили в генконсульстве, пострадавший молодой человек пытался проникнуть на территорию консульства и вцепился в одежду одного из сотрудников, от которого его пытались оттащить. После инцидента в британский МИД был вызван поверенный в делах КНР в Соединенном Королевстве Ян Сяогуан, которому заявили о необходимости уважать право на мирные демонстрации, а также соблюдать британские законы.