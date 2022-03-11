Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы России

Великобритания ввела санкции против российских депутатов, проголосовавших за независимость "ДНР" и "ЛНР".

Великобритания ввела санкции против российских депутатов, проголосовавших за независимость "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Британии.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, нижней палаты парламента РФ, за их поддержку самопровозглашенных регионов Украины Луганск и Донецк", — говорится в заявлении.

Ограничения предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд на территорию государства.