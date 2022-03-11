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Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы России

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы России Великобритания ввела санкции против российских депутатов, проголосовавших за независимость "ДНР" и "ЛНР".
В регионе
11 марта 2022 г. 15:38
Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы России

Великобритания ввела санкции против российских депутатов, проголосовавших за независимость "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении МИД Британии.

"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, нижней палаты парламента РФ, за их поддержку самопровозглашенных регионов Украины Луганск и Донецк", — говорится в заявлении.

Ограничения предполагают заморозку активов в Великобритании и запрет на въезд на территорию государства.

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Версия на английском языке UK sanctions 386 Russian lawmakers
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Rusiyanın 386 deputatına qarşı sanksiya tətbiq edib

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