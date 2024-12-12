О нас

Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности

Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности Великобритания намерена в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности.
В регионе
12 декабря 2024 г. 13:29
Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности

Великобритания намерена в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на британского чиновника.

"Ожидается, что в начале нового года премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишет новое соглашение о партнерстве в области безопасности с ЕС", - говорится в статье.

Отмечается, что он примет в четверг в Лондоне нового председателя Евросовета Антониу Кошту, который официально пригласит Стармера на встречу в феврале, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обороны.

Политики также обсудят даты проведения саммита ЕС-Британия, запланированного на первую половину 2025 года, сказано в статье.

Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте пострадали два человека
В Свердловской области при обрушении горной породы в шахте пострадали два человека
12 декабря 2024 г. 14:34
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности
12 декабря 2024 г. 09:46
В Тбилиси завершилась очередная акция протеста
В Тбилиси завершилась очередная акция протеста
12 декабря 2024 г. 03:10
Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов
Аэропорт Сочи приостановил прием и отправку рейсов
11 декабря 2024 г. 23:06
Президент Беларуси одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ
Президент Беларуси одобрил проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб стран СНГ
11 декабря 2024 г. 20:19
Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону партнерство РФ и Узбекистана
Путин обсудил с Мирзиёевым по телефону партнерство РФ и Узбекистана
11 декабря 2024 г. 19:04
МИД РФ отреагировал на заявление Эрдогана о двух опытных лидерах в мире
ВидеоМИД РФ отреагировал на заявление Эрдогана о двух опытных лидерах в мире
11 декабря 2024 г. 18:45
Шведская компания Saab намерена начать производство вооружения в Украине
Шведская компания Saab намерена начать производство вооружения в Украине
11 декабря 2024 г. 15:47
В Ереване задержан устроивший стрельбу сын владельца завода
В Ереване задержан устроивший стрельбу сын владельца завода
11 декабря 2024 г. 14:22
Макрон и Иванишвили обсудили ситуацию в Грузии
Макрон и Иванишвили обсудили ситуацию в Грузии
11 декабря 2024 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi