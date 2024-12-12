Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности

Великобритания намерена в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности.

Великобритания намерена в начале 2025 года подписать с Евросоюзом новое соглашение о партнерстве в области безопасности.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на британского чиновника.

"Ожидается, что в начале нового года премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишет новое соглашение о партнерстве в области безопасности с ЕС", - говорится в статье.

Отмечается, что он примет в четверг в Лондоне нового председателя Евросовета Антониу Кошту, который официально пригласит Стармера на встречу в феврале, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области обороны.

Политики также обсудят даты проведения саммита ЕС-Британия, запланированного на первую половину 2025 года, сказано в статье.

Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенному экспедиционному корпусу (JEF).